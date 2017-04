Lyon-Besiktas, da Liga Europa, começou com 46 minutos de atraso

Lusa 13 Abr, 2017, 21:40 | Liga Europa

De acordo com a página oficial do Lyon na rede social Twitter, os adeptos do emblema francês foram obrigados a ir para o relvado por estarem a ser atingidos com objetos e material pirotécnico vindos das bancadas em que estão localizados os espetadores ligados ao Besiktas.

Cerca de 15.000 adeptos do Besiktas estão no estádio do Lyon.

Poucos minutos antes do apito inicial, jogadores e treinadores e Lyon e Besiktas juntaram-se no centro do terreno e, com gestos, apelaram à calma dos adeptos.

Antes, nas imediações do estádio e no centro da cidade de Lyon, os adeptos dos dois clubes já tinham protagonizados alguns confrontos violentos.

No Lyon, o guarda-redes internacional português Anthony Lopes vai ser titular, enquanto no Besiktas o extremo Ricardo Quaresma é baixa certa devido a lesão.