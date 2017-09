Mais de uma dezena de portugueses nas restantes 46 equipas da Liga Europa

Lusa 12 Set, 2017, 09:47 | Liga Europa

Arsenal e AC Milan lideram o grupo de emblemas com mais 'pergaminhos' europeus nesta primeira fase da competição, com os italianos a contarem esta época com o avançado André Silva, transferido do FC Porto.



O internacional português vai tentar ajudar a formação de Milão a ultrapassar o grupo B, em que estão o AEK Atenas, de Hélder Lopes e André Simões, o Rijeka e o Áustria Viena.



A Arsenal, que nos últimos anos se habituou a ser presença fixa na fase de grupos da Liga dos Campeões, vai lutar pelo apuramento com Colónia, BATE Borisov e Estrela Vermelha, no grupo H.



A viver a sua primeira experiência em Itália, Nani vai representar a Lazio de Roma no grupo K e vai defrontar o Vitesse, o Nice e o Zulte Waregem.



Responsável pelo golo mais importante da história do futebol português, Éder vai defender as cores do Lokomotiv de Moscovo, juntamente com Manuel Fernandes. Os russos foram sorteados com o Copenhaga, o Zlin e o FC Sheriff no agrupamento F.



Habitual número dois de Rui Patrício na seleção portuguesa, o guarda-redes Anthony Lopes, do Lyon, vai medir forças com os seus compatriotas Bruno Vale e João Pedro, que atuam nos cipriotas do Apollon. Atalanta e Everton completam o grupo E.



Na sua primeira temporada no Slavia Praga, Danny vai encontrar Ruben Semedo, que defende as cores do Villarreal, no grupo A. Astana e Maccabi Telavive também estão no agrupamento.



No grupo G, também vai existir duelo luso, com o defesa Artur Jorge, do Steaua Bucareste, a encontrar o também defesa Miguel Vitor, no Hapoel Beer Sheva. Lugano e Plzen são restantes equipas.



A fase de grupos da Liga Europa arranca na quinta-feira e termina em 7 de dezembro, com a sexta e última jornada.