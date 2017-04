Man. United procura passagem às "meias" da LE

Mário Aleixo - RTP 19 Abr, 2017, 11:14 / atualizado em 19 Abr, 2017, 11:19 | Liga Europa

O Manchester United, de José Mourinho, assume-se cada vez mais como o mais forte candidato a vencer a Liga Europa de futebol, sendo favorito no encontro da segunda mão dos quartos de final frente aos belgas do Anderlecht.



A equipa inglesa aparenta estar cada vez mais forte e, depois do empate (1-1) em casa do Anderlecht, na primeira mão, que lhe dá a vantagem do golo marcado fora, alcançou um motivador e importante triunfo na receção ao Chelsea, para a liga inglesa.



Apesar de a vitória no passado fim de semana não significar a reentrada na luta pelo título, o triunfo da equipa de José Mourinho permite mantê-la na corrida aos lugares de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.



Do outro lado, surge um Anderlecht também em alta, apesar de ter cedido em casa o empate frente aos "red devils".



Em busca de um título de campeão belga que já lhe escapa há duas temporadas, o Anderlecht ficou com a sua situação interna mais tranquila no final da jornada passada, alargando para seis pontos a vantagem na liderança do campeonato, depois de beneficiar de novo empate do FC Brugge, que caiu para terceiro, com os mesmos pontos do segundo, o Gent.



Besiktas e Lyon enfrentam o "adversário" insegurança



Em Istambul, Besiktas e Lyon disputam um encontro em que as questões de segurança se deverão sobrepor ao jogo em si, tendo em conta os confrontos entre adeptos verificados na primeira mão e que adiaram o início da partida em 46 minutos.



Os franceses partem em vantagem, em virtude da vitória da primeira mão por 2-1, num jogo em que estiveram em desvantagem, mas deram a volta já na fase final da contenda, com golos entre os 83 e os 85 minutos.



No passado fim de semana, os turcos não entraram em competição, mas, curiosamente, também os gauleses não sofreram grande desgaste, uma vez que o encontro que deveriam ter disputado em casa do Bastia foi interrompido devido a invasão de campo, tendo sido posteriormente abandonado ao intervalo.



Ajax mais à vontade



Em boa posição para seguir em frente está o Ajax, depois de a equipa holandesa ter vencido na primeira mão por 2-0 na receção aos alemães do Schalke 04.



Depois de uma ligeira recuperação em termos exibicionais, o Schalke 04 voltou a cair nas últimas semanas. A derrota no passado fim de semana em casa do Darmstadt por 2-1 deixa-o a quatro pontos da zona europeia do campeonato alemão, mas a equipa de Gelsenkirchen ainda não está livre da zona de descida, para a qual dista apenas cinco pontos.



Em grande momento de forma parece estar o Ajax, que, no campeonato holandês, ocupa a segunda posição, mas agora a apenas um ponto do Feyenoord. A equipa de Amesterdão perdeu os dois últimos campeonatos para o PSV Eindhoven e este ano está atrás de um Feyenoord que tenta recuperar um título que não vence desde a temporada de 1998/1999.



Celta e Genk na luta



A eliminatória entre o Celta de Vigo e os belgas do Genk continua em aberto, depois de os espanhóis terem vencido a primeira mão por 3-2, com a equipa belga a poder tirar partido dos golos anotados fora para poder pressionar o seu adversário.



Programa e resultados dos quartos de final da Liga Europa em futebol:



Segunda mão:



Quinta-feira, 20 abr:



Besiktas-Lyon, 20h05



Schalke 04-Ajax, 20h05



Genk-Celta, 20h05



Manchester United-Anderlecht, 20h05



Primeira mão:



Quinta-feira, 13 abr:



Ajax-Schalke 04, 2-0



Celta Vigo-Genk, 3-2



Anderlecht-Manchester United, 1-1



Lyon-Besiktas, 2-1