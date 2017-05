Manchester United cancela conferência da final da Liga Europa

Lusa 23 Mai, 2017, 13:40 | Liga Europa

Redação, 23 mai (Lusa) - O Manchester United cancelou a conferência de imprensa de antevisão da final da Liga Europa de futebol, na sequência do atentado de segunda-feira em Manchester, anunciou hoje a UEFA.



O comandante da polícia de Manchester, Ian Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".



As autoridades britânicas estão a tratar este caso como um "incidente de terrorismo". suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".



As autoridades britânicas estão a tratar este caso como um "incidente de terrorismo"