Manchester United deixa-se empatar na Bélgica

13 Abr, 2017 | Liga Europa

A jogar a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, o Manchester United continua a sua aventura na competição europeia que pretende vencer pelas mãos de José Mourinho. Apesar de um Anderlecht combativo, a equipa inglesa dominou a primeira parte.



Aos 18 minutos, Jesse Lingard esteve perto de festejar. Após um forte remate de Ibrahimovic defendido pelo guardião dos belgas, o internacional inglês teve a oportunidade de marcar mas acertou no poste. A poucos minutos do fim dos primeiros 45 minutos, Mkhitaryan encontrou o fundo das redes do Anderlecht.



Jogada rápida de ataque pela direita com Antonio Valencia a cruzar e a encontrar Marcus Rashoford que rematou para defesa de Rúben. O esférico acaba por sobrar para o arménio que faz o primeiro da noite. Na segunda metade, Mkhitaryan esteve perto de bisar mas o remate saiu ao lado.



Apesar das tentativas para chegar ao segundo golo, os Red Devils foram punidos com o tento do empate. Um cabeceamento indefensável de Dendoncker deu o empate ao Anderlecht, empatando as incidências da partida.



Apesar de ceder o empate, o Manchester United vai jogar na próxima semana em Old Trafford em vantagem, com um golo marcado fora de portas.