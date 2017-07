Marítimo a caminho da Bulgária com dúvidas e esperança

Mário Aleixo - RTP 26 Jul, 2017, 11:11 / atualizado em 26 Jul, 2017, 11:11 | Liga Europa

Os condicionamentos no aeroporto da Madeira, devido aos ventos fortes e cruzados, levaram a TAP a cancelar diversos voos, entre eles o que transportaria o Marítimo para Lisboa, colocando em dúvida a viagem para o leste europeu. Os insulares chegaram a ponderar solicitar à UEFA o adiamento do jogo para outra data.



O Botev-Marítimo realiza-se quinta-feira, no Lazur Stadium, às 18h30.



O treinador dos insulares Daniel Ramos está convicto das dificuldades que vai encontrar até porque conhece bem a equipa búlgara.





Também o presidente dos insulares Carlos Pereira recusou falar de facilidades e disse que não há favoritos.À chegada, a equipa treina no palco do jogo, onde Daniel Ramos e um jogador farão a habitual antevisão do mesmo.Junto da comitiva madeirense viajou o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, que frisou a importância que tem a presença do Marítimo nas competições da UEFA.Com a equipa viajou também o Diretor Regional da Juventude e Desporto, David Gomes, que destacou a importância crucila destes jogos para a imagem do arquipélago.Na lista de convocados da equipa do Marítimo nota para as chamadas de André Teles e Cristiano Gomes. De fora ficaram por lesão Fábio China, Coronas, Everton e Fábio Pacheco.