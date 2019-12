Mathieu e Bruno Fernandes falham jogo do Sporting em Linz

No encontro que vai decidir o vencedor do grupo D, o técnico Silas operou várias alterações e optou por poupar Mathieu, enquanto o capitão Bruno Fernandes vai cumprir um jogo de castigo e não irá viajar até à Áustria.

Stefan Ristovski, Rodrigo Battaglia e Luciano Vietto também não entram nas opções do treinador `leonino`, por opção, assim como Luís Neto, mas este por lesão, depois de ter saído em mau estado do duelo do último domingo com o Moreirense (1-0), para a I Liga.

Ilori e Acuna regressam aos convocados do Sporting, numa lista em que estão ainda os jovens Pedro Mendes, Gonzalo Plata, Rodrigo Fernandes e guarda-redes Hugo Cunha.

Na quarta-feira de manhã, o Sporting viaja até à Áustria e treina no Linzer Stadion, palco do jogo, às 18:00 (19:00 locais).

O LASK Linz-Sporting, que vai decidir o primeiro lugar do grupo D, está agendado para as 17:55 (18:55).

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Renan, Luís Maximiano e Hugo Cunha.

- Defesas: Tiago Ilori, Coates, Rosier e Borja.

- Médios: Eduardo, Acuña, Miguel Luís, Wendel, Rodrigo Fernandes e Doumbia.

- Avançados: Rafael Camacho, Gonzalo Plata, Jesé, Luiz Phellype, Bolasie e Pedro Mendes.