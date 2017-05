Mourinho procura salvar a época em Estocolmo

Mário Aleixo - RTP 24 Mai, 2017, 07:48 | Liga Europa

José Mourinho procura esta quarta feira conquistar o 25º troféu da carreira e quarto europeu, desta vez com o Manchester United, na final da Liga Europa de futebol, frente ao Ajax, num duelo que vai decorrer em Estocolmo.



Na Suécia, o técnico português pode festejar novo sucesso europeu sete anos após ter levado o Inter Milão ao triunfo na "Champions" e assegurar ao emblema de Manchester o único título internacional que falta no seu vasto museu.



Na capital sueca, Mourinho pode igualmente carimbar o tão ambicionado acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, que falhou na "Premier League" (sexto posto) e juntar o prestigiado troféu à Taça da Liga inglesa e à Supertaça.



O jogo realiza-se no estádio Friends Arena e será arbitrado pelo esloveno Damir Skomina. O início está marcado para as 19h45.



Na equipa holandesa há duas baixas: Sinkgraven (lesionado) e Viergever (castigado).



Do lado dos ingleses o número de ausências é maior e perfaz cinco: Rojo, Shaw, Young e Ibrahimovic (lesionados) e Bailly (castigado).



Percurso dos finalistas



Para chegar a Estocolmo, o Manchester United foi segundo classificado do Grupo A, atrás dos turcos do Fenerbahçe, e eliminou equipas como o Saint-Étienne, Rostov, Anderlecht e, nas meias-finais, o Celta Vigo.



De regresso à ribalta, está o Ajax, 21 anos depois de ter disputado a sua última final europeia, em 1996, quando perdeu nas grandes penalidades frente à Juventus (1-1, 4-2) na Liga dos Campeões.



Após tombar no "play-off" de acesso à "Champions", face ao Rostov, a formação holandesa dominou o Grupo G da Liga Europa, que terminou sem derrotas e com cinco pontos de vantagem sobre o Celta Vigo, segundo, e nos jogos a eliminar afastou Légia Varsóvia, FC Copenhaga e Lyon, tudo equipas que foram relegadas da "Champions", além do Schalke 04.



Na Arena Friends, Manchester United e Ajax vão defrontar-se pela quinta vez, sendo que o balanço até agora é de duas vitórias para cada clube.



A final vai decorrer dois dias depois da cidade de Manchester ter sofrido um atentado terrorista, em que 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas.