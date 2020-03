Olympiacos recebe `Wolves` no duelo mais português dos `oitavos`

Além do encontro em Atenas, a Roma, de Paulo Fonseca, vai a Espanha defrontar o Sevilha, enquanto o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, defronta o Wolfsburgo, na Alemanha.



Sem direito a público, devido à epidemia de Covid-19, o Olympiacos, que ainda conta com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Cafú, tem novo rival inglês, desta vez o Wolverhampton, depois de ter eliminado com surpresa o Arsenal nos 16 avos de final, com um triunfo inesperado em Londres, por 2-1, após prolongamento.



O Wolverhampton, da ‘armada’ lusa, composta por Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Diogo Jota e Daniel Podence (trocou os gregos pelo ‘Wolves’ em janeiro), teve mais facilidades perante o Espanyol, impondo-se com um total de 6-3 nas duas mãos.



Depois de sete confrontos no futebol português, Pedro Martins e Nuno Espírito Santo vão voltar a encontrar-se, desta vez num cenário bem diferente e com o apuramento para os ‘quartos’ da Liga Europa em jogo.



Em termos históricos, Espírito Santo tem ligeira vantagem sobre Pedro Martins, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.



Outro jogo ‘grande’ promete ser o Sevilha-Roma, num embate entre dois antigos treinadores do FC Porto (Paulo Fonseca e o espanhol Julen Lopetegui), e com Rony Lopes na equipa espanhola, embora o extremo português esteja a ser pouco utilizado.



Depois de eliminar o Benfica, o Shakhtar Donetsk, vencedor da última edição da antiga Taça UEFA em 2008/09, tenta regressar à glória europeia, agora com uma deslocação ao campo do Wolfsburgo, atual sétimo classificado da Bundesliga.



O Manchester United, no qual alinha Bruno Fernandes e Diogo Dalot, vai à Áustria para defrontar o LASK Link, uma das surpresas da competição, enquanto o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e André Silva, vai tentar ganhar vantagem na eliminatória em casa, com o Basileia.



Depois de uma derrota (2-0) com a Juventus na Serie A, o Inter Milão recebe o Getafe, equipa em que alinha o português Antunes e que ocupa um surpreendente quarto lugar em Espanha.



O Bayer Leverkusen, que eliminou o FC Porto nos 16 avos de final, vai medir forças na Escócia com o Rangers, responsável pelo ‘adeus’ do Sporting de Braga.



Depois de eliminar o Sporting, o Basaksehir vai discutir o apuramento com o Copenhaga, com o primeiro confronto a acontecer em Istambul.