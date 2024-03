Otamendi diz que vencer em Glasgow é tónico para o resto da época do Benfica

“Para nós é importante, pois as vitórias dão-nos mais tranquilidade, mais entusiasmo e ambição. Ganhar ao Rangers não vai marcar a época, mas vai dar-nos força para continuarmos a enfrentar as competições que temos pela frente. Vamos tentar jogar da melhor forma possível e oxalá consigamos vencer”, desejou.



Há uma semana, no Estádio da Luz, em Lisboa, Benfica e Rangers empataram 2-2, com os lisboetas a recuperar de duas desvantagens.



Em Glasgow, o Ibrox Park tem fama de ser um estádio repleto de adeptos entusiastas, situação que, mais do que atemorizar, motiva os futebolistas, garantiu o internacional argentino, ciente de que qualquer atleta de alta competição deseja precisamente este tipo de palcos.



“Os futebolistas gostam destes ambientes. Eu desfruto da atmosfera, do ambiente bonito dentro e fora do campo. Vai ser um desafio muito bom e devemos ter personalidade para jogar num estádio assim. Não ter medo de nada e fazer o que treinámos durante a semana. O adversário conhece-nos e nós a eles. Queremos estar na melhor forma possível e continuar na Europa”, vincou.



Na Escócia são esperados cerca de 2.000 adeptos do Benfica que estão sob a ameaça de punição por parte da UEFA, caso repitam os incidentes provados em Toulouse, na eliminatória anterior.



Otamendi diz que se trataram de “comportamentos que não fazem bem ao futebol” e que as potenciais sanções são “mais do que lógicas”, pelo que prefere o foco no jogo em si, em que um triunfo vai “reforçar o lado anímico da equipa e permite continuar na Europa, numa competição importante”.



Assumiu que o processo defensivo do Benfica está menos consistente do que na época passada, mas entende que os jogadores “mais fortes mentalmente e com personalidade são capazes de ultrapassar essas fases”.



“Às vezes as coisas não saem como planeaste e acho que é aí que se vê um grupo forte: superar as etapas difíceis. Nas boas, obviamente, todos queremos estar, mas nas mais difíceis é quando temos de estar mais fortes, tanto os jogadores, como o corpo técnico, o clube, quem trabalha connosco. Oxalá superemos esta fase em breve”, apregoou o atleta, que se sente “muito acarinhado” no Benfica e deixa para mais tarde qualquer decisão sobre onde e como terminar a carreira.



O eslovaco Ivan Kruzliak vai ser o árbitro do Rangers – Benfica que se vai realizar às 17:45 (horas de Lisboa) no Estádio Ibrox, em Glasgow.