Paulinho frisa boas expectativas e ambição do Sporting de Braga

"As expectativas são boas, a ambição também, mas o passado para nada conta, temos um treinador diferente, ideias totalmente diferentes, temos uma base boa e queremos fazer uma boa fase de grupos", declarou na antevisão da partida com os gregos, da primeira jornada do grupo G.

Paulinho disse esperar um adversário "forte" que, embora "possa não ser muito conhecido cá, tem excelentes executantes, com uma qualidade técnica muito boa".

O jogador, de 27 anos, frisou que "não importa criar ilusões ou metas" antes da competição se iniciar e "sem, primeiro, ganhar dentro de campo".

A partida com o equipa helénica será a primeira com público nas bancadas do Estádio Municipal de Braga (no máximo 4.500 espetadores, 15 % da lotação) desde há sete meses e meio, por causa da pandemia de covid-19, e Paulinho disse esperar que isso possa acontecer também internamente, porque "o público acaba por ser a essência do jogo".

"Há estádios onde o público faz a diferença. Pode ser um bom teste para o futebol português e para as pessoas responsáveis pela ausência de público em Portugal perceberem que, os adeptos comportando-se, pode haver público no estádio também em jogos do campeonato", afirmou.

Melhor marcador da equipa na temporada passada, com 25 golos em todas as competições, Paulinho ainda não marcou esta época, mas mostrou tranquilidade nesse aspeto.

"Ainda não marquei, mas creio que as coisas acontecerão normalmente, não vamos fazer disso um drama. Esta forma de jogar da equipa favorece-me mais, com mais posse de bola, criámos muitas situações de golo, falta melhorar a finalização", notou.

À espera da primeira internacionalização, Paulinho sublinhou que não lhe compete "questionar as escolhas do selecionador [Fernando Santos], que tem feito um trabalho extraordinário, com resultados incríveis".

"Vou continuar a fazer o meu trabalho para ser uma dor de cabeça e um dia poder ser opção", disse.

Paulinho, que renovou esta semana o seu contrato até 2025, afirmou que continuará "no mesmo sentido, a trabalhar mais e melhor, e a querer ser mais e melhor".

"O mercado já chegou ao fim, mas isso nunca me tirou o foco, nem a vontade de trabalhar, nem de representar este clube", assegurou.

Sporting de Braga e AEK Atenas defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo francês Ruddy Buquet.