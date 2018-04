Paulo Assunção prevê um jogo duro em Madrid

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Abr, 2018, 12:29 / atualizado em 05 Abr, 2018, 12:29 | Liga Europa

O ex-jogador, de 38 anos, alinhou no FC Porto entre 2005/08 e no Atlético de Madrid entre de 2008 a 12.



O médio defensivo considerou, em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, que apesar dos madrilenos terem uma boa equipa e um bom treinador o jogo de hoje “vai ser duro”.





O futebolista que ganhou duas ligas europeias pelos “colchoneros” em 2099/10 e 2001/12 ainda expressou mais três ideias sobre esta eliminatória:- o Atlético de Madrid tem a grande ambição e vencer a Liga Europa;- a eliminatória está aberta e não há favoritos com as duas equipas a terem de demonstrar em campo que merecem ganhar;- o Sporting é uma boa equipa e é complicado jogar contra a formação de Alvalade.Atlético de Madrid e Sporting jogam a primeira mão dos quartos-de-final, esta quinta-feira, no Wanda Metropolitano, na capital espanhola. A segunda mão realiza-se no dia 12 deste mês de abril, no estádio José de Alvalade.