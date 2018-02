Pavel Horváth destaca "historial enorme" do Sporting

Lusa Comentários 23 Fev, 2018, 16:10 | Liga Europa

“O Sporting é um clube com um historial enorme e com uma tradição muito grande. Está entre os três clubes mais fortes de Portugal e, atualmente, tem muitos estrangeiros na equipa. É um clube com muito poder e acho que o nome do Sporting diz tudo”, afirmou Horváth em declarações ao site oficial do Plzen.



O antigo médio checo, atualmente com 42 anos, passou pelo Sporting em 2000/01, mas fez grande parte da sua carreira no Plzen, tendo chegado mesmo a ser capitão do clube, antes de pendurar as chuteiras e assumir o cargo de treinador adjunto.



Por seu lado, o médio eslovaco Patrik Hrosovsky assumiu que ainda não viu o Sporting jogar, mas destacou o futebol ofensivo das equipas portugueses.



“São equipas que gostavam de jogar para a frente e que apresentam um futebol com muita técnica. Temos que ter cuidado com isso”, disse o jogador de 25 anos.



O Sporting recebe o Plzen em 8 de março, no Estádio José Alvalade, e desloca-se à República Checa a 15 do mesmo mês.