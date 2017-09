Pedro Martins quer vencer Salzburgo na Liga Europa

Lusa 13 Set, 2017, 15:35 | Liga Europa

A equipa lusa inicia, na quinta-feira, a 18.ª época nas provas europeias, com a receção ao tetracampeão austríaco, e o treinador vitoriano adiantou que seria "muito importante" e "positivo" o clube "passar a fase de grupos", realçando que, numa "prova tão curta", é preciso começar a vencer para se dar "passos largos" rumo ao objetivo.



"Era importante ter um bom resultado, porque é em nossa casa, contra um adversário que temos condições para vencer, sabendo das dificuldades. Gostaríamos de fazer história e temos condições de o fazer", disse, na conferência de imprensa de antevisão, no Estádio D. Afonso Henriques.



O clube vimaranense nunca passou a fase de grupos nas duas participações - 2005/06, na Taça UEFA, e 2013/14, na Liga Europa -, e o 'timoneiro' acrescentou que a equipa tem "ambição" de seguir em frente num grupo em que, a seu ver, os franceses do Marselha são a equipa "mais forte" no "plano teórico e individual" e anteviu "equilíbrio" entre Vitória, Salzburgo e Konyaspor, da Turquia.



“No plano teórico e individual, mais forte, com jogadores de qualidade. Não está a começar bem esta época. Vejo duas equipas com futebol diferente do nosso, mas prevejo muito equilíbrio. É muito difícil”, referiu.



Pedro Martins, que vai cumprir, frente ao Salzburgo, o 21.º jogo como treinador na Liga Europa, depois em 10 jogos pelo Marítimo, na época 2012/13, e de outros 10 pelo Rio Ave, em 2014/15, antecipou um "jogo muito equilibrado" entre equipas com "dois estilos diferentes" - os vitorianos a privilegiarem o "critério" na posse de bola e os austríacos a jogarem um futebol de "transições", "rápido" e "vertiginoso".



O Salzburgo, frisou o treinador, é "forte" no ponto de vista "físico", nomeadamente nos "duelos", mas também a nível "técnico", com um "jogo interior muito forte", mas afirmou que a sua equipa, apesar de "estrategicamente" preparada para o jogo, não vai abdicar da "identidade que tem", recusando dizer se vai operar alterações no ‘onze'.



"Não sou homem de mexer quando a equipa estabiliza no seu processo, nem tampouco de afirmar o ‘onze' que vai jogar amanhã [na quinta-feira]. Vai jogar o ‘onze' que está na melhor fase", disse.



O treinador disse que o triunfo sobre o Boavista (1-0), que elevou os vitorianos para o sétimo posto da I Liga, trouxe "confiança" para o duelo com o segundo do campeonato austríaco, que atravessa uma série de dois jogos sem vencer, e vincou que a sua equipa está a evoluir a nível "físico" e no "processo de jogo".



O jogo vai também colocar frente a frente duas equipas com experiência díspar nestas lides - o Salzburgo participa ininterruptamente nas provas europeias desde a época 2006/07, enquanto o Vitória, apesar de ter iniciado o percurso europeu em 1969/70, apenas competiu em quatro épocas desde 2005/06.



Pedro Martins considerou, porém, que a "experiência" não vai ser "fundamental" para o jogo, por a época estar ainda numa "fase precoce", e salientou, ao invés, que o "fator casa" e a presença de adeptos vitorianos pode "desequilibrar" o jogo a favor da sua equipa.



Já o defesa e ‘capitão' Pedro Henrique, o único jogador que Pedro Martins confirmou como titular, disse que a equipa tentou "analisar bem" os "pontos menos fortes" do Salzburgo para obter um "resultado positivo" e frisou que o jogo será um "momento importante" para a "carreira" de muitos elementos do plantel.



"É uma competição nova para mim como para alguns companheiros. Temos de encarar de forma tranquila. Sabemos da nossa qualidade e temos de desfrutar este momento", disse.



O Vitória de Guimarães recebe o Salzburgo, da Áustria, na quinta-feira, pelas 20:05, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em jogo da primeira jornada do Grupo I, dirigido pelo árbitro Aliyar Aghayev, do Azerbaijão.