Polaco e israelita dirigem jogos do Sp. Braga e Marítimo

O polaco Pawel Gil vai arbitrar a receção do Sp. Braga aos islandeses do FH Hafnarfjördur, na quinta-feira, em jogo da segunda mão do "play-off" de acesso à Liga Europa de futebol, informou a UEFA.



A equipa bracarense, comandada pelo ex-futebolista Abel Ferreira, chega ao segundo jogo com uma vantagem de 2-1 trazida da Islândia.



Noutro jogo do "play-off" da Liga Europa, o israelita Liran Liany vai estar na visita do Marítimo aos ucranianos do Dínamo Kiev (17h45, em Lisboa), depois de um empate sem golos na primeira mão, disputada no Funchal.



Nos jogos de quinta-feira vai estar também o árbitro português Artur Soares Dias, nomeado para o encontro entre o AEK Larnaca e o Viktoria Plzen no Chipre, depois da vitória caseira dos checos por 3-1.