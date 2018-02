Renan Bressan jogou no Astana e revela segredos da equipa

Mário Aleixo - RTP 16 Fev, 2018, 08:10 / atualizado em 16 Fev, 2018, 08:10 | Liga Europa

O futebolista, atualmente a representar o Desportivo de Chaves, conhece bem a realidade do clube cazaque e as dificuldades que o Sporting terá pela frente.



Para Bressan o segredo do Astana está na capacidade da equipa resistir e nunca virar a cara à luta, para lá do relvado sintético que incomoda sempre os adversários.





Os problemas causados pelo sintético que Jorge Jesus também comentou na conferência de imprensa de antevisão da partida.Bressan, de 29 anos, jogador nascido no Brasil mas internacional pela Bielorrússia, destacou nesta entrevista ao jornalista da Antena 1 João Gomes Dias, que o frio não será problema porque o estádio é fechado e por isso terá uma temperatura longe dos 20 negativos que se registam fora do recinto.Sobre a equipa do Astana salientou a ausência do avançado Junior Kavananga que se transferiu recentemente para uma equipa saudita.Na opinião deste médio o Sporting é favorito porque, como lembrou, os “leões” têm melhor equipa e ao contrário do Astana estão em competição, dado que as competições no Cazaquistão estão paradas devido ao rigor do inverno.