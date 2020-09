Rio Ave arranca quarta participação com ambição de igualar feito de 2014/15

Os vila-condenses serão o primeiro conjunto luso a entrar em ação na edição deste ano da competição, uma vez que os outros dois representantes nacionais, Sporting e Sporting de Braga, estão apurados para fases mais adiantadas da prova.



A formação da foz do Ave entra na segunda pré-eliminatória da prova, tendo de disputar o jogo na Bósnia Herzgovina, naquele que será o primeiro de três desafios que os nortenhos têm de superar para conseguir chegar à fase de grupos e igualarem um feito que atingiram em 2014/15.



Nessa época, o Rio Ave conseguiu superar os suecos do Gotemburgo e do Elfsborg nas rondas a eliminar, e garantiu uma inédita vaga na fase de grupos, na qual defrontou Dínamo de Kiev (Ucrânia), Steaua Bucareste (Roménia) e Aalborg (Dinamarca), tendo terminado a 'poule' no último lugar, com apenas uma vitória e um empate.



Ainda assim, essa prestação histórica do clube de Vila do Conde motivou a equipa a conseguir novos apuramentos para a competição, embora com desfechos mais modestos, após eliminações prematuras em 2016/17, frente aos checos do Slávia de Praga, e em 2019/20, ao ser afastado pelos polacos do Jagiellonia Bialystok.



Nesta quarta aventura europeia, o Rio Ave defronta o FK Borac, equipa da cidade de Banja Luka, a segunda maior da Bósnia Herzegovina, que terminou o campeonato local, na época passada, no quarto lugar.



Este adversário dos vila-condenses, com plantel formado, essencialmente, por jogadores bósnios, embora com alguns sérvios, croatas e até um brasileiro [o defesa Douglas Costa] a completar o grupo, surge com uma ligeira vantagem em termos competitivos, uma vez que já soma sete jogos oficiais esta temporada.



As contingências da pandemia de covid-19, impuseram que as pré-eliminatórias desta edição da Liga Europa sejam disputadas apenas a uma mão, tendo o sorteio ditado que Rio Ave tenha de viajar até à Bósnia Herzegovina para arrancar a sua participação na prova.



A equipa vencedora deste duelo, também já conhece o próximo adversário, na terceira eliminatória da competição, que será o Besiktas, da Turquia, tendo já sido definido que a partida se disputará em Istambul, em 24 de setembro.



Nessa data, e nessa mesma fase da competição, entra em ação o Sporting, que vai defrontar o vencedor do duelo entre o Viking (Noruega) e o Aberdeen (Escócia).



Se o Rio Ave e o Sporting superarem a terceira pré-eliminatória, terão ainda de disputar um 'play-off', também a uma só mão, em 01 de outubro, para terem acesso à fase de grupos, na qual o Sporting de Braga já tem vaga garantida.



A partida desta quinta-feira entre o Rio Ave e FK Borac está agendada para as 20:00 locais (19:00 em Lisboa), no estádio Gradski, na cidade de Banja Luka, na Bósnia Herzgovina, e terá arbitragem do belga Jonathan Lardot.