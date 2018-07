Rio Ave inicia na Polónia campanha na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Jul, 2018, 10:12 / atualizado em 25 Jul, 2018, 10:48 | Liga Europa

José Gomes, treinador do clube, convocou 20 jogadores para o jogo que se vai realizar esta quinta-feira às 18h20. Ainda esta quarta-feira o Rio Ave vai realizar um treino, em Bialystok, às 18h20 (hora de Lisboa).





O lateral-direito Nadjack (castigado), os extremos Murilo e Nuno Santos e o avançado Ronan, todos lesionados, não farão parte dos eleitos para o primeiro jogo oficial da época.



Na partida da comitiva do Rio Ave para a Polónia esta quarta-feira, André Vilas Boas, diretor-desportivo, afirmou que o clube de Vila do Conde vai ter pela frente dois jogos muito complicados, mas que a equipa portuguesa está preparada."Serão 2 jogos muito complicados frente a uma equipa muito forte. Estamos preparados. Temos jogadores experientes e será uma eliminatória competitiva. Se pudéssemos ganhar 4-0 era o ideal. Importante é trazer um bom resultado e não sofrer golos", afirmou o diretor-desportivo.André Vilas Boas o novo diretor desportivo do Rio Ave, depois de terminado a carreira de jogador profissional em 2016-17, encerrando um capitulo de uma história com mais de 20 anos de ligação ao seu clube do coração.Na época passada assumiu o cargo de responsável pelo “scouting”, preparando a constituição dos plantéis e observação de novos jogadores.