Rio Ave prepara entrada na Liga Europa

24 Jul, 2018 | Liga Europa

Os vila-condenses vão disputar a segunda eliminatória de acesso à Liga Europa, tendo, nesta ronda, duelo marcado com os polacos do Jagiellonia Bialystok, que, na época passada, foram vice-campeões do seu país.



Para este jogo da primeira mão, que se realiza na Polónia, o novo técnico do Rio Ave, José Gomes, que rendeu no cargo Miguel Cardoso - rumou para o futebol francês para comandar o Nantes -, colocará em ação uma equipa com poucas semelhanças à da época anterior.



Isto porque para suprir as saídas de jogadores chave como Cássio, Marcelo, Lionn, Yuri Ribeiro, Pelé, Francisco Geraldes ou Guedes, a formação da foz do Ave teve de apostar forte no mercado, garantindo 14 reforços, que fazem com que o "onze" base seja muito diferente da temporada anterior.



Mesmo sem contratações sonantes, destaque para a chegada do defesa internacional angolano Jonathan Buatu, oriundo do futebol belga, do lateral-esquerdo Afonso Figueiredo, que regressa a Portugal depois de uma experiência no Rennes, de França, ou do experiente ponta de lança Bruno Moreira, que na época passada alinhou no Paços de Ferreira.



Menção, ainda, para o reforço da linha avançada com os jovens avançados Gelson Dala e Galeno, que vão, esta época, jogar nos Arcos por empréstimo de Sporting e FC Porto, respetivamente.





Até ao fecho do mercado, está prevista a chegada de mais dois reforços, para o ataque e meio-campo, que devem fechar o plantel.



Expetativas altas para a estreia



Caso o Rio Ave ultrapasse este adversário polaco, já sabe que na terceira eliminatória da competição irá defrontar o Gent, da Bélgica.





Apesar do profundo trabalho na reconstrução do grupo de trabalho, José Gomes disse recentemente que a pré-época da sua equipa "correu muitíssimo bem"."Não é uma tarefa fácil, num curto espaço de tempo, passar todas as ideias e conseguir que estejam assimiladas na plenitude por todos os jogadores para esta quinta-feira. Mas os jogadores estão a aceitar as ideias e a direção está a dar um grande apoio para que esta reorganização do plantel corra da melhor forma", partilhou José Gomes.O treinador, de 47 anos, está também de regresso a Portugal depois de oito anos no estrangeiro, sobretudo no futebol do médio oriente, embora conte no currículo com experiência técnica em clubes portugueses como FC Porto, Paços de Ferreira, Desportivo das Aves ou Leixões.A comitiva do Rio Ave parte esta quarta-feira para Bialystok, a maior cidade do nordeste da Polónia, próxima da fronteira com a Bielorrússia, onde na quinta-feira protagonizará a terceira participação na história do clube em competições europeias.Este desafio com a equipa do Jaggielonia está marcado para as 19h20 hora portuguesa, estando o embate da segunda mão agendado para o dia 2 de agosto, em Vila do Conde.