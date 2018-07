Rio Ave procura na Polónia um resultado positivo

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jul, 2018, 08:29 / atualizado em 26 Jul, 2018, 08:29 | Liga Europa

A equipa vila-condense fez um treino de adaptação ao relvado do estádio Miejski | rioavefc.pt

O encontro tem o início marcado para as 18h20 com arbitragem do juiz de campo espanhol Ricardo Bengoechea.





Fator menos abonatório na equipa portuguesa é a falta de experiência de quase todos os futebolistas neste tipo de jogos, dado que apenas cinco elementos já jogaram na Liga Europa: Tarantini, Miguel Rodrigues, Nadjack, Jambor e Diego Lopes.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador da formação verde e branca, José Gomes, mostrou-se convicto de que as hipóteses do Rio Ave “são as mesmas” dos polacos.





Com a equipa do Rio Ave viajou meia centena de adeptos e em Vila do Conde estarão muitos mais a ver o jogo num ecrã gigante, instalado na Alameda dos Descobrimentos.