Rolando não quer Sporting e Jesus como adversários

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Fev, 2018, 10:25 / atualizado em 23 Fev, 2018, 10:54 | Liga Europa

O número seis do Marselha não escondeu, em declarações à Antena 1, as suas ambições e da sua equipa para esta época: “Tanto o campeonato como a Liga Europa são importantes, além da Taça. Lutamos por títulos e vamos tentar”.



Sobre o adversário do Marselha nos oitavos de final o futebolista expressou um desejo: “Voltar a Portugal seria ótimo, jogar contra o Jesus seria espetacular mas se tivesse que escolher não escolheria já o Sporting, só lá mais para a frente”.



Rolando deixou rasgados elogios a Jorge Jesus com quem se cruzou no Belenenses: “É uma pessoa que eu estimo muito”.





O selecionador Fernando Santos esteve em Braga e viu o desempenho do defesa-central português mas este tem uma ideia firme sobre um hipotético regresso à seleção: “Não é por um jogo que o mister vai decidir quem escolhe mas representar o país é sempre um motivo de orgulho”.Ainda sobre as escolhas de Fernando Santos e os critérios do selecionador, Rolando observou: “Os que estão na seleção foram campeões da Europa. O treinador tem razão em não mudar. Se ele achar que posso ajudar lá estarei”.