Rúben Amorim encara Raków como "jogo crucial" para as contas do grupo

Os 'leões' recebem o Raków duas semanas depois da igualdade (1-1) na Polónia, que ficou marcada pela expulsão do sueco Viktor Gyökeres logo aos oito minutos de jogo.



"Na primeira parte, mesmo com menos um, criámos oportunidades e não deixámos o Raków criá-las. Na segunda parte, notei que a equipa já não tinha capacidade para chegar à frente. Eles foram muito inteligentes e criaram-nos dificuldades. A principal coisa que quero é a mesma entrega, atitude e concentração, mas com 11 jogadores. É muito importante, não só para lutar pelo primeiro lugar, mas também pela passagem. Este é um jogo crucial e não há como escondê-lo. Temos de vencer o jogo", expressou.



Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, realizada na sala de imprensa do Estádio José Alvalade, em Lisboa, o técnico sportinguista mostrou a convicção de que os 'leões' serão melhores neste jogo.



"Temos de ter noção de que podemos ganhar qualquer jogo, mas também podemos perder qualquer jogo. Da mesma forma que, às vezes, somos menosprezados, nós não vamos fazer o mesmo. O Raków vai ser encarado como a melhor equipa do mundo. Queremos ganhar, para não atrapalhar as nossas contas", sentenciou Rúben Amorim.



Líder isolado da I Liga, com 28 pontos, o Sporting visita no domingo o reduto do campeão e atual segundo classificado, o Benfica, com 25, mas, embora a prioridade dos 'leões' seja o campeonato, apenas este duelo europeu entra na cabeça do conjunto lisboeta.



"Em termos de contas, este é mais crucial do que o de domingo. A prioridade, em caso de extrema dúvida, é o campeonato, mas a competição que está a chegar ao fim mais rapidamente será a deste jogo. Queremos vencer e continuar na Europa, isso é muito importante para nós. Para nós, só existe o Raków para a Liga Europa", reforçou ainda.



Rúben Amorim revelou ainda que o espanhol Adán será o dono da baliza sportinguista nesta partida, enquanto o japonês Morita e o moçambicano Geny Catamo são 'baixas'.



O avançado internacional português Francisco Trincão também falou aos jornalistas no auditório do recinto do Sporting, considerando igualmente um encontro importante na luta pela continuidade na Europa e manter a exigência de "vencer todos os encontros".



"Vai ser um jogo difícil. Sabemos que eles têm boa equipa, mas estudámo-los bem. Temos capacidade para ganhar, mas temos de provar isso dentro de campo", apontou.



O Sporting é segundo colocado do Grupo D, com quatro pontos, em igualdade pontual com os austríacos do Sturm Graz. Os italianos da Atalanta são líderes do agrupamento, com sete, enquanto o Raków ocupa o quarto e último posto do grupo, com apenas um.



Sporting e Raków defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20:00, em duelo a contar para a quarta jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que contará com a arbitragem do juiz Énea Jorgji, proveniente da Albânia.