Salvio regressa aos treinos no Benfica na véspera da receção ao Eintracht

O jogador de 28 anos está fora da equipa ‘encarnada’ desde 14 de fevereiro, dia em que se lesionou no reduto dos turcos do Galatasaray, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, depois de ter inaugurado o marcador.



No triunfo do Benfica por 2-1, Salvio faturou de grande penalidade, aos 27 minutos, mas apresentou queixas físicas ainda na primeira parte e acabou por ser substituído no início da segunda, pelo médio brasileiro Gabriel.



Em 2018/19, o argentino disputou 24 jogos, sete na Liga dos Campeões (dois golos), um na Liga Europa (um), 11 no campeonato (um), dois na Taça de Portugal e três na Taça da Liga (um).



Face ao regresso de Salvio, que esteve aparentemente em pleno no campo número 3 do Caixa Futebol Campus, no Seixal, a lista de lesionados ficou reduzida a três jogadores, o lateral nigeriano Ebuehi, o central argentino Conti e Gabriel.



Para o encontro com os quartos classificados da ‘Bundesliga’, também são baixas o médio marroquino Adel Taarabt, não inscrito na UEFA, e o avançado Jonas, que vai cumprir um jogo de castigo.



Os ‘encarnados’ treinaram na manhã de hoje no Seixal, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, seguindo-se, pelas 19:25, no Estádio da Luz, a conferência de imprensa do treinador Bruno Lage e de um jogador.



O embate entre o Benfica e o Eintracht Frankfurt, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.