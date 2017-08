Sp. Braga apanha grupo acessível na LE

Mário Aleixo - RTP 25 Ago, 2017, 12:39 / atualizado em 25 Ago, 2017, 12:48 | Liga Europa

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa da época 2017/18 revelou como adversários dos minhotos as equipas de Ludogorets, Hoffenheim e Basaksehir.



A cerimónia realizou-se ao início da tarde desta sexta-feira, no Mónaco, e colocou no caminho dos bracarenses búlgaros, alemães e turcos.



Os jogos realizam-se a 14 e 28 de setembro, 19 de outubro, 2 e 23 de novembro e 7 de dezembro.



A final realiza-se a 16 de maio de 2018, em Lyon.

Eis a constituição total dos grupos:



Grupo A: Villarreal (Esp), Maccabi Telavive (Isr), Astana (Caz) e Slavia Praga (Che).



Grupo B: Dínamo de Kiev (Ucr), Young Boys (Sui), Partizan Belgrado (Ser) e Skenderbeu (Alb).



Grupo C: SPORTING DE BRAGA (POR), Ludogorets (Bul), Hoffenheim (Ale) e Istambul Basaksehir (Tur).



Grupo D: AC Milan (Ita), Áustria Viena (Aut), Rijeka (Cro) e AEK Atenas (Gre).



Grupo E: Lyon (Fra), Everton (Ing), Atalanta (Ita) e Apollon Limassol (Chp).



Grupo F: Copenhaga (Din), Lokomotiv Moscovo (Rus), Sheriff Tiraspol (Mda) e Zlin (Che).



Grupo G: Viktoria Plzen (Che), Steaua Bucareste (Rom), Hapoel Beer-Sheva (Isr) e Lugano (Sui).



Grupo H: Arsenal (Ing), BATE Borisov (Bie), Colónia (Ale) e Estrela Vermelha (Ser).



Grupo I: Salzburgo (Aut), Marselha (Fra), VITÓRIA DE GUIMARÃES (POR) e Konyaspor (Tur).



Grupo J: Athletic Bilbau (Esp), Hertha Berlim (Ale), Zorya Luhansk (Ucr) e Ostersunds (Sue).



Grupo K: Lazio (Ita), Nice (Fra), Zulte Waregem (Bel) e Vitesse (Hol).



Grupo L: Zenit (Rus), Real Sociedad (Esp), Rosenborg (Nor) e Vardar Skopje (Mcd).