Sp. Braga e Marítimo em busca do sonho europeu

Mário Aleixo - RTP 27 Jul, 2017, 08:45 / atualizado em 27 Jul, 2017, 10:00 | Liga Europa

Os "arsenalistas", orientados por Abel Ferreira, procuram regressar aos palcos europeus, onde se têm mostrado nos últimos anos, com destaque para a presença na final desta Liga Europa, perdida para o FC Porto (1-0) em 2011.



Depois de uma época marcada pela instabilidade, com José Peseiro, Jorge Simão e Abel Ferreira a passar pelo banco em época culminada no quinto lugar do campeonato e discreto desempenho europeu, os bracarenses lutam contra a história na UEFA, marcada por duas derrotas em outras tantas visitas à Suécia.



O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, quer ver uma equipa unida em campo para fazer um resultado positivo na Suécia.





Para atingir o "play-off", o Marítimo encontra o vencedor da Taça da Bulgária, que já leva alguma vantagem competitiva, tendo afastado os israelitas do Beitar Jerusalém na segunda pré-eliminatória.Daniel Ramos, que se estreou na Liga a levar os insulares ao sexto lugar, tem o desafio de manter competitiva uma equipa que perdeu vários dos seus elementos nucleares.O téncico do Marítimo, Daniel Ramos, quer conquistar uma vitória mas não coloca de parte a conquista de um ponto ou uma derrota com golos.O AIK-Sp. Braga disputa-se a partir das 18h00, hora de Lisboa, com arbitragem do romeno Ionu Marius Avram, enquanto o Botev Plovdiv-Marítimo principia meia hora mais tarde, dirigido pelo sueco Bojan Pandzic.