Sp. Braga e Marítimo entram bem na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 28 Jul, 2017, 07:58 | Liga Europa

O Sp. Braga, que empatou na Suécia com o AIK (1-1), e o Marítimo, que na Bulgária não saiu do (0-0) com o Botev Plovdiv, conseguiram bons resultados na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.



Na primeira mão, um golo de Raúl Silva, aos 11 minutos, adiantou os minhotos, que viram Sundgren empatar de penálti sete minutos depois, enquanto o Marítimo não saiu do nulo em casa dos búlgaros.



Ambas as equipas procuram confirmar o acesso ao "play-off" em casa, no jogo da segunda mão, marcado para 3 de agosto.



Mais portugueses em ação



Na Roménia, o AC Milan, com André Silva a partir dos 66 minutos, bateu o Universitatea Craiova por 1-0, graças a um golo do reforço alemão Ricardo Rodríguez.



Os escoceses do Aberdeen venceram por 2-1 o Apollon Limassol, clube cipriota que fez alinhar o português João Pedro e que chegou ao golo pelo ex-Olhanense Jander Santana.



O Marselha, com Rolando a titular, venceu por 4-2 os belgas do Oostende.



Com Luís Neto a titular, o Zenit venceu o Bnei Yehuda em Israel, com golos de Criscito e Kokorin.