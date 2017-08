Sp. Braga e Marítimo lutam pelo "play-off" da Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 03 Ago, 2017, 08:43 / atualizado em 03 Ago, 2017, 08:44 | Liga Europa

Sporting de Braga e Marítimo procuram qualificar-se para o '"play-off" da Liga Europa de futebol, ao receberem os suecos do AIK e os búlgaros do Botev Plovdiv.



As equipas portuguesas estão em ligeira vantagem, depois de terem empatado os jogos da primeira mão nos estádios dos adversários, em especial os bracarenses que marcaram no estádio do AIK (1-1), enquanto Marítimo ficou-se por um nulo em Plovdiv.



A equipa dos "arsenalistas" do Minho avança para o jogo com duas ausências: Ricardo Ferreira e Dyego Sousa, ambos lesionados.



Na antevisão da partida o treinador dos baracarenses Abel Ferreira reiterou a ideia de que o AIK é um adversário difícil e defendeu que a união de grupo será crucial para a passagem desta eliminatória.





O Sp. Braga-AIK joga-se, a partir das 21h00, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do francês Frank Schneider.Na formação insular há duas baixas por motivos diferentes: Maurício saiu para os japoneses do Urawa Red Diamonds e Corona está lesionado.Na conferência de imprensa de lançamento do encontro o técnico dos maritimistas, Daniel Ramos, considerou que o empate na primeira mão abre perspetivas de passar a eliminatória e está tudo em aberto.O Marítimo-Botev realiza-se, a partir das 19h00, no Estádio do Marítimo, com arbitragem de Srdjan Jovanic, da Sérvia.Contra as equipas portuguesas joga o facto de os adversários estarem em plena atividade nos respetivos campeonatos: o AIK é quarto classificado na liga sueca, à 17ª jornada, e o Botev Plovdiv é 12º colocado na liga búlgara, após a realização de três rondas.Os 29 vencedores da terceira ronda preliminar vão juntar-se às 15 equipas afastadas na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões no "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa, cujo sorteio está marcado para sexta-feira, em Nyon (Suíça), sede da UEFA.