Sp. Braga e Marítimo mantém viva a esperança de apuramento

Mário Aleixo - RTP 18 Ago, 2017, 07:52 | Liga Europa

Os bracarenses até estiveram a perder na Islândia, graças a um tento inaugural de Bjornsson, aos 39 minutos, mas os substitutos Paulinho e Stojiljkovic (62 e 79) afastaram a possibilidade de uma surpresa amarga para a formação lusa.



Sem o capitão Rui Fonte, entretanto transferido para os ingleses do Fulham, os minhotos demonstraram muitas dificuldades para criar oportunidades e foram perdulários, mas partem para a segunda mão em vantagem e com dois golos marcados fora de casa.

Marítimo continua em jogo

Na Madeira, o nulo prevaleceu no duelo entre o Marítimo e os ucranianos do Dínamo de Kiev, que até ficaram a jogar com menos um, por expulsão de Khacheridi, aos 89 minutos.



O resultado penaliza as intenções insulares, que terão de conquistar na casa do vice-campeão da Ucrânia o apuramento para a fase de grupos, face a um adversário com historial europeu, com duas Taças das Taças conquistadas (1975 e 1986).

André Silva goleador no AC Milan

Noutros jogos da noite, o avançado português André Silva brilhou pelo AC Milan, ao apontar dois golos na goleada caseira aos macedónios do Shkendija, por 6-0, com Montolivo (por duas vezes), Borini e Antonelli a deixarem a eliminatória praticamente resolvida para os italianos.



Bruno Vale e João Pedro foram titulares numa vitória do Apollon Limassol conseguida nos descontos, frente aos dinamarqueses do Midtjylland (3-2), enquanto Hélder Lopes e André Simões, do AEK, seguraram o nulo em casa do Club Brugge, depois de os gregos ficarem a jogar com 10 desde os 58 minutos.

Surpresa em Amesterdão

Em Amesterdão, o Ajax, finalista vencido da edição transata, foi surpreendido pelos noruegueses do Rosenborg, que venceram por 1-0 graças a um golo de Adegbenro, enquanto os franceses do Marselha foram empatar a uma bola no terreno do Domzale.



Golos do reforço Michael Keane e de Gueye deram a vitória (2-0) ao Everton frente ao Hajduk Split, enquanto o Salzburgo foi a casa do campeão romeno Viitorul Constanta vencer por 3-1.



O Ahtletic de Bilbau também venceu fora de portas, na casa do Panathinaikos, com os gregos a desperdiçarem uma vantagem de 2-0 em seis minutos, com golos de Aduriz, por duas vezes, e Oscar de Marcos a 'virarem' o encontro dos 68 aos 74 minutos.



Partizan e Videoton empataram sem golos em Belgrado, enquanto o Vardar, da Macedónia, surpreendeu em casa o Fenerbahçe, por 2-0, e o Áustria Viena venceu em casa do Osijek.



O Viktoria Plzen venceu por 3-1 o AEK Larnaca, o mesmo resultado que o PAOK inflingiu ao Oestersunds, enquanto o Krasnodar suou para vencer, em casa, o Estrela Vermelha (3-2).



Os jogos da segunda mão do "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa estão marcados para 24 de agosto.