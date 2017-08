Sp. Braga e Marítimo procuram apuramento na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 24 Ago, 2017, 08:04 / atualizado em 24 Ago, 2017, 08:04 | Liga Europa

Os "arsenalistas" estão em melhor posição, depois de na primeira mão terem vencido em casa da equipa islandesa por 2-1, ficando assim em clara vantagem na eliminatória.



Os minhotos não podem contar com os lesionados Marafona e Wilson Eduardo.



Na antevisão da partida o treinador Abel Ferreira disse que a equipa sabe as responsabilidades que tem.





O jogo no Estádio Municipal de Braga tem o início marcado para as 19h45, com arbitragem de Pawel Gil, da Polónia, e relato na Antena 1.Mais complicada antevê-se a tarefa da equipa insular, que atua em Kiev frente ao Dínamo apenas com a vantagem de poder empatar com golos, depois da igualdade 0-0 da primeira mão, disputada há uma semana no Funchal.Impedidos de jogar por lesão encontram-se: Coronas, Fábio China e Ghazaryan.Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o técnico Daniel Ramos mostrou-se realista e afirmou: "Ninguém ganha jogos antes do tempo. Estamos à procura de um apuramento que seria histórico".O enontro no Estádio Olímpico de Kiev começa às 17h45, com arbitragem de Liran Liany, de Israel, e relato na Antena 1.O sorteio para a fase de grupos, o qual contará já com a presença do Vitória de Guimarães, está agendado para sexta-feira, no Mónaco.