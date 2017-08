Sp. Braga e Marítimo procuram "play-off" da Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 01 Ago, 2017, 09:00 / atualizado em 01 Ago, 2017, 09:14 | Liga Europa

Ricardo valente será um dos trunfos da equipa do marítimo apra tentar eliminar os búlgaros do Botev | Epa-Vassil Donev

Os minhotos estão em ligeira vantagem, graças ao golo marcado em Estocolmo pelo defesa brasileiro Raúl Silva, que fez prevalecer a igualdade 1-1 frente ao AIK, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, enquanto o Marítimo ficou-se por um nulo em Plovdiv.



Contra as equipas portuguesas joga o facto de os dois adversários estarem em plena atividade nos respetivos campeonatos, em especial o AIK, terceiro classificado na liga sueca, após a realização de 17 jornadas, apesar de ter perdido por 1-0 no domingo, em casa, como o aflito Kalmar.



O Braga, em contrapartida, está em plena fase de construção de uma equipa renovada e tenta recompor-se de uma época invulgarmente atribulada, durante a qual conheceu três treinadores: José Peseiro, Jorge Simão e Abel Ferreira, atual técnico.



Enquanto os "arsenalistas", que na época passada se ficaram pela fase de grupos, entram na prova logo na terceira pré-eliminatória, os suecos já passaram por duas rondas preliminares, nas quais afastaram o Klaksvík, das Ilhas Faroé (0-0 e 5-0), e os bósnios do Zeljeznicar (0-0 e 2-0).



O Botev Plovdiv, vencedor da última edição da Taça da Bulgária, também faz o seu caminho sem grandes sobressaltos na fase de qualificação da segunda prova continental de clubes, eliminando os albaneses do Partizani Tirana (3-1 e 1-0) e os israelitas do Beitar Jerusalém (1-1 e 4-0).



Tal como o AIK, o Botev adversário do Marítimo perdeu em casa no domingo, na terceira jornada da liga búlgara, mas por rotundo 6-2, frente ao CSKA Sófia (o médio português Tiago Rodrigues marcou um dos golos da equipa da capital), ocupando um modesto 11º lugar na classificação.



O futebolista dos insulares Rodrigo Pinho na abordagem ao jogo só admitiu uma hipótese: ganhar ou ganhar.





Os italianos do AC Milan, reforçados com o avançado internacional português André Silva, e os holandeses do PSV Eindhoven, duas equipas mais habituadas aos voos da Liga dos Campeões, também procuram seguir em frente na competição.O PSV enfrenta uma tarefa mais complicada, pois terá de recuperar da derrota por 1-0 sofrida na receção aos croatas do Osijek, ao passo que o Milan deverá gerir sem dificuldade o triunfo obtido no estádio dos romenos do Universitatea Craiova.Os 29 vencedores da terceira ronda preliminar juntam-se às 15 equipas afastadas na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões nos "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa, cujo sorteio está marcado para sexta-feira, em Nyon (Suíça), sede da UEFA.