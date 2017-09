Sp. Braga e V. Guimarães em duplo confronto turco

Mário Aleixo - RTP 26 Set, 2017, 09:08 / atualizado em 26 Set, 2017, 09:08 | Liga Europa

No Minho, o Sp. Braga vai ter pela frente o atual sexto classificado do campeonato turco, equipa que na primeira jornada do Grupo C empatou a zero em casa perante os búlgaros do Ludogorets.



Depois do 2-1 na estreia sobre o Hoffenheim, novo triunfo da formação de Abel Ferreira, que leva uma série de quatro jogos sem perder, incluindo três vitórias, vai consolidar o primeiro lugar do agrupamento e coloca os minhotos em excelente posição para alcançar os 16 avos de final.



A partida da segunda jornada da fase de grupos vai também marcar o regresso do médio Márcio Mossoró a Braga, já que o brasileiro representou o emblema português entre 2008 e 2013, tendo mesmo disputado uma final da Liga Europa.



O jogo está agendado para as 20h05. No outro encontro do grupo, à mesma hora, o Hoffenheim desloca-se a Razgrad para defrontar o Ludogorets.

Vitória procura triunfo

Na Turquia, o Vitória de Guimarães, que empatou (1-1) na estreia frente ao Salzburgo, vai tentar somar a primeira vitória na competição, perante um Konyaspor em crise e que segue no 1.º posto do campeonato local.



Perante aquele que é, à partida, o adversário mais frágil do Grupo I, o primeiro triunfo no agrupamento fará os vimaranenses entrarem na luta pela qualificação frente aos favoritos Salzburgo e Marselha (de Rolando), que se defrontam na Áustria. Ambos os encontros têm início marcado para as 18h00.

Mais portugueses

À procura de mais golos, depois do “hat-trick” alcançado na primeira jornada, vai estar o internacional português André Silva, que deverá atuar pelo AC Milan na receção ao Rijeka, no Grupo D.



Éder vai tentar ajudar o Lokomotiv Moscovo a alcançar o primeiro triunfo no Grupo F, na receção ao Zlin, assim como o guarda-redes Anthony Lopes, que vai defender as redes do Lyon perante a Atalanta, no Grupo E, num dos jogos mais sonantes desta segunda ronda.