Sp. Braga enfrenta Marselha na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 11 Dez, 2017, 12:35 / atualizado em 11 Dez, 2017, 12:44 | Liga Europa

O sorteio realizou-se ao início da tarde, em Nyon, na Suíça.



Os “arsenalistas” foram cabeças de série no sorteio, graças ao desempenho na fase de grupos e à vitória no Grupo C da competição, e jogam agora frente Marselha com os encontros desta ronda marcados para 15 e 22 de fevereiro de 2018, com o segundo jogo a realizar-se em casa.



Eis o quadro completo dos jogos dos 16 avos de final:



Dortmund-Atalanta



Nice-Lokomotiv de Moscovo



Copenhaga-Atlético de Madrid



Spartak de Moscovo-Atlético de Bilbau



AEK-Dínamo de Kiev



Celtic-Zenit



Nápoles-Leipzig



Estrela Vermelha-CSKA Moscovo



Lyon-Villarreal



Real Sociedad-Salzburgo



Partizan-Plzen



Steaua-Lazio



Ludogorests-AC Milan



Astana-Sporting



Ostersunds-Arsenal



Marselha-Sp. Braga