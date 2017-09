Sp. Braga ganha e V. Guimarães perde na jornada Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 29 Set, 2017, 08:03 / atualizado em 29 Set, 2017, 08:03 | Liga Europa

O Sp. Braga venceu o Basaksehir, por 2-1, com golos de Hassan e Fransérgio.



No final da partida o treinador Abel Ferreira adotou um discurso moderado e lembrou que ainda nada está ganho.





A equipa bracarense lidera o grupo C com seis pontos mais três que o próximo adversário o Ludogorets, com o qual jogará a 19 de outubro.O Vitória de Guimarães saiu derrotado do tereno do Konyaspor, de nada valendo o golo de Hurtado.No final do encontro o técnico Pedro Martins fez questão e lembrar que a equipa tudo fez para sair da Turquia com um resultado positivo.Os vimaranenses ocupam o último lugar do Grupo I com um ponto. O Salzburgo lidera com quatro.A formação do Vitória vai a Marselha a 19 outubro.Concluída a jornada europeia Portugal ficou ligeiramente mais longe do sexto lugar da Rússia no “ranking” da UEFA.Os russos somam 46.382 pontos contra 42.248 dos portugueses.