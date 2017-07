Sp. Braga partiu para a Suécia cheio de ambição

Mário Aleixo - RTP 26 Jul, 2017, 11:11 | Liga Europa

Na hora da partida o líder dos bracarenses fez a antevisão cautelosa da eliminatória: "Assumimos claramente o objetivo de passar esta eliminatória, chegar ao ‘play-off’ e depois alcançar a fase de grupos. Para isso é preciso ultrapassar o obstáculo chamado AIK. Uma equipa difícil, que já leva 23 jogos no campeonato, vai em segundo lugar e não perde há nove jogos. Para honrarmos o nosso passado recente e atendendo a que somos o terceiro clube português no ranking da Europa, teremos de jogar com muita alma e coração, sendo guerreiros em campo".





Para o presidente dos minhotos a grande dificuldade é “o andamento e competitividade do AIK serão a principal dificuldade. Uma equipa muita aguerrida e com andamento forte".A propósito da forma como decorreu a pré-época António Salvador considerou: "A pré-época correu dentro da normalidade. Houve muitas alterações. Chegaram vários jogadores novos, embora conheçam bem o futebol português. Nesta altura estão completamente integrados e preparados para os desafios desta equipa".Sobre a constituição do plantel referiu: "Contamos com estes jogadores. A base está feita e este é o número de jogadores desejado pelo treinador".Mas a terminar ainda advertiu: "Até ao fecho do mercado nunca sabemos o que pode acontecer. Acreditamos que será com estes jogadores que vamos enfrentar esta época".