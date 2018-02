Sp. Braga quer vencer Marselha com caráter e união

Mário Aleixo - RTP 14 Fev, 2018, 10:44 / atualizado em 14 Fev, 2018, 10:44 | Liga Europa

O Sp. Braga partiu na manhã desta quarta-feira para França, onde amanhã defronta o Marselha para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. António Salvador liderou a comitiva e admite que o adversário é bem complicado.



Com muita confiança na hora da partida o líder dos bracarenses falou da experiência da sua equipa para tornear as dificuldades: "É um adversário que está a um ponto do Mónaco, há dez jogos sem perder e que marcou em todos. É o melhor Marselha da última década, com jogadores de nível mundial, muito bem treinado. Dissemos que o objetivo claro era chegar aos quartos-de-final. Este Braga é experiente neste tipo de eliminatórias, o único objetivo é passar, independentemente dos adversários".



Sobre a postura a adotar pelos “arsenalistas” do Minho frisou: "Para chegarmos aos quartos-de-final teremos de passar esta eliminatória e mais outra. O sorteio, na teoria, não foi bom, mas dentro de campo iremos demonstrar que aquilo que queremos é passar a eliminatória. Com caráter e união".



A concluir disse a propósito da formação que lidera: "A equipa é muito boa, um grupo forte, cada vez mais coeso, que tem vindo a crescer. Acredito que iremos fazer uma segunda volta de campeonato melhor, mas o mais importante é o jogo de amanhã".

O processo disciplinar ao diretor-geral

Sobre a instauração de um processo disciplinar ao seu diretor-geral, João Pereira Gomes, por parte da SAD bracarense António Salvador esclareceu: "Foi uma surpresa. Depois de na passada quinta-feira ter conhecimento de factos muito graves, dei a conhecer ao departamento jurídico externo que dá assessoria à SAD, que imediatamente aconselhou a instauração de um processo disciplinar com vista ao despedimento com justa causa. Era irreversível a perda de confiança. Dei conhecimento à administração toda da SAD. O processo está a decorrer normalmente, vamos esperar pelo desenrolar. Isto não impede que a administração da SAD dê conhecimento do caso às instâncias judiciais".