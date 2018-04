Sporting à procura da reviravolta moralizadora

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Abr, 2018, 08:36 / atualizado em 11 Abr, 2018, 08:36 | Liga Europa

O encontro terá início às 20h05, no Estádio José Alvalade, e os “leões” têm a dura missão de recuperar dois golos de desvantagem.



Na equipa leonina registam-se as ausências de Fábio Coentrão e Bas Dost, a cumprirem castigo.



William Carvalho falhou o jogo do fim de semana por lesão e continua em dúvida.



Acuña deverá ocupar o lugar do internacional português no lado esquerdo da defesa. Montero poderá ser o substituto do avançado holandês.



O treinador Jorge Jesus deverá tirar as dúvidas que tiver em relação á constituição do “onze” inicial no treino desta quarta-feira.



Às 17h45, o treinador e um jogador do Sporting farão a antevisão da partida em conferência de imprensa.



Quanto à equipa madrilena deverá apresentar-se na máxima força em Lisboa. Giménez recuperou de uma lesão e fará a viagem para Lisboa. Só Filipe Luí é baixa, ainda a recuperar de uma lesão.



Ainda há bilhetes para o encontro, de 20 euros (para sócios) até aos 70 euros.



Nos outros jogos da segunda mão dos quartos-de-final jogam: CSKA Moscovo-Arsenal (1-4 na 1ª mão), Salzburgo-Lazio (2-4) e Marselha-Leipzig (0-1).