Sporting a um passo do apuramento na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Nov, 2018, 07:40 / atualizado em 29 Nov, 2018, 07:40 | Liga Europa

Keizer, treinador de 49 anos, que chegou em novembro para substituir José Peseiro, estreou-se no último sábado num jogo da Taça de Portugal sem dificuldades, em que o Sporting goleou fora o Lusitano de Vildemoinhos (4-1).



Na penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa, na visita ao Azerbaijão -- que antecede jogo difícil na I Liga, fora com o Rio Ave -, para se apurar o Sporting precisa de vencer, ou até mesmo empatar, se o Vorskla Poltava não vencer o Arsenal.



Para o encontro desta tarde a equipa leonina regista seis baixas: Battaglia, Ristovski, Raphinha e Montero (lesionados) e Mathieu e Acuna (castigados).



Apesar das ausências o principal objetivo do Sporting é a vitória se possível a jogar bem, como realçou na antevisão do encontro o treinador holandês à reportagem da RTP, em Baku.





O jogo tem o início marcado para as 17h55, no Estádio Olímpico local, com arbitragem do checo Petr Ardeleanu.O relato é na Antena 1 com o jornalista Paulo Sérgio e os comentários de Luís Cristóvão.