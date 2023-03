Sporting apurou-se três vezes após empates caseiros

O cenário atual é, aliás, uma repetição do anterior confronto europeu dos "leões", o play-off de acesso aos "oitavos", face ao Midtjylland, com um empate a um em Alvalade a ser ultrapassado com uma goleada por 4-0 na Dinamarca.A formação de Rúben Amorim penou em casa, onde só chegou ao empate aos 90+4 minutos, por Coates - que, por castigo, não estará no jogo de quinta-feira em Londres -, mas, depois, impôs-se, com novo tento do capitão, dois de Pedro Gonçalves e um autogolo.Os "leões" confirmaram, assim, a tendência das últimas eliminatórias iniciadas com empates caseiros, repetindo o que tinham feito perante Twente, em 2009/10, e Steaua, em 2017/18, então após empates em Alvalade a zero.O Sporting não perdeu fora em nenhuma das últimas quatro eliminatórias em que arrancou com empates caseiros, mas, na sua história, este registo ainda é minoritário, pois, nas 11 primeiras, sofreu 10 desaires e só somou mais uma igualdade.Em 1989/90, ficou para a "lenda" a eliminatória com o Nápoles, de Diego Armando Maradona, na primeira ronda da Taça UEFA, com as duas equipas incapazes de marcar um golo em 210 minutos, os 90 de Alvalade e os 120 do ‘mítico’ San Paolo.No palco agora rebatizado com o nome do astro argentino, tudo se decidiu nos penáltis, com o guarda-redes leonino Tomislav Ivkovic em evidência, por ter apostado com Maradona que lhe parava o pontapé e, sobretudo, por conseguir mesmo fazê-lo.Ainda assim, foram os napolitanos que prevaleceram (4-3).



Na lista de equipas que, após empatarem em Alvalade, venceram em casa o Sporting já está o Arsenal, desde a temporada 1969/70, mais precisamente da segunda ronda da Taça das Cidades com Feira.



Os "leões" ficaram-se por um "nulo" em casa, com Fernando Peres a desperdiçar uma grande penalidade, e, em Londres, caíram por 3-0, culpa de um golo de John Radford e dois de George Graham.



Desta vez, o Sporting e o Arsenal empataram a dois golos, com tentos de Gonçalo Inácio, aos 34 minutos, e Paulinho, aos 55, para os anfitriões, e de Saliba, aos 22, e Morita, aos 62, na própria baliza, para os ‘gunners’.



Na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio Emirates, em Londres, o Sporting está proibido de perder se quiser rumar aos quartos de final da Liga Europa, sendo que um empate, por qualquer resultado, atira a eliminatória para prolongamento.