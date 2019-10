Sporting começa a preparar LASK Linz sem os titulares na Vila das Aves

Lusa Comentários 01 Out, 2019, 17:02 | Liga Europa

Os restantes elementos do plantel treinaram normalmente na Academia de Alcochete, com exceção de Jovane Cabral e Battaglia, que fizeram tratamento, e Fernando, integrado num programa de readaptação ao esforço.



No dia seguinte à vitória na Vila das Aves (1-0), na sétima ronda da I Liga portuguesa, que marcou a estreia de Silas no comando técnico, os ‘leões’ começaram a preparar o encontro com os austríacos do LASK Linz, marcado para quinta-feira, no Estádio de Alvalade.



Na primeira ronda da Liga Europa, o Sporting perdeu por 3-2 em Eindhoven, diante do PSV.



A equipa ‘verde e branca’ volta a treinar na quarta-feira, em Alcochete, num apronto marcado para as 10:30, sendo os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.



A conferência de imprensa de antevisão da partida está agendada para as 15:00, no Estádio de Alvalade, na qual estará presente um jogador ‘leonino’ e o treinador adjunto Emanuel Ferro.