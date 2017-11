Sporting de Braga pode selar `16 avos`, Vitória só se relança vencendo

Lusa 21 Nov, 2017, 08:55 | Liga Europa





Numa quinta e penúltima ronda da fase de grupos que reedita, em campo contrário, a primeira, os 'arsenalistas', segundos do Grupo C, atrás dos búlgaros do Ludogorets, seguem em frente se repetirem o triunfo (2-1) conseguido na Alemanha.



Por seu lado, os vimaranenses, atuais lanterna-vermelha, precisam de conseguir em reduto alheio, frente aos líderes invictos do Grupo I, o que não alcançaram na estreia, no D. Afonso Henriques, onde os austríacos empataram a um golo.



A situação é, assim, claramente mais favorável ao Sporting de Braga, que, na 'ressaca' do adeus à Taça de Portugal, após derrota no sábado por 1-0 em Vila do Conde, com o Rio Ave, até pode conseguir o apuramento com uma igualdade.



Com mais três pontos (sete contra quatro) do que os alemães, os bracarenses seguram o avanço e garantem vantagem no confronto direto empatando, resultado que dará qualificação se o Istambul Basaksehir (dois pontos) não vencer fora o Ludogorets (oito).



Em caso de derrota face aos sextos colocados da 'Bundesliga', a três pontos do 'vice' Schalke 04, as contas complicam-se - mais ainda se for por mais de um golo de diferença - para os comandados de Abel Ferreira, que na última ronda deslocam-se a Istambul.



Um desaire nunca afastará, porém, o Sporting de Braga, cenário que não se aplica ao Vitória de Guimarães (quatro pontos), que pode despedir-se da prova até empatando no reduto do Salzburgo (oito), se, no outro jogo, o Marselha (seis), de Rolando e Mitroglou, ganhar fora ao Konyaspor (quatro).



O 'onze' de Pedro Martins, que no domingo afastou o Feirense da Taça de Portugal (2-1), depois de um 'complicado' 1-4 com a 'secundária' Oliveirense, para a Taça da Liga, está, assim, praticamente obrigado a vencer.



A missão afigura-se, porém, imensamente complicada, pois o líder do campeonato austríaco vai numa série de 15 jogos sem perder em todas as provas e não é derrotado em casa há quase um ano, desde 27 de novembro de 2016 (0-1 com o Admira Wacker).



Para 'ajudar à festa', o Vitória de Guimarães não vence um jogo fora na Europa desde 29 de setembro de 2005 (1-0 ao Wisla Cracóvia, com um tento de Saganowski), sendo que, depois desse encontro na Polónia, a contabilidade já vai em 12 jogos.



No que respeita aos restantes agrupamentos, são muitos os candidatos a juntar-se aos cinco conjuntos que garantiram os '16 avos' após quatro rondas: Dinamo Kiev (Grupo B), Steaua Bucareste (G), Arsenal (H), Lazio (K) e Zenit (L).



Villarreal (Grupo A), AC Milan (D), Atalanta e Lyon (E) e Real Sociedad (L) são, entre as equipas mais cotadas, as que se apresentam com boas hipóteses de selar um lugar na fase seguinte a uma ronda do final da fase de grupos.



Pelo contrário, Lokomotiv Moscovo (Grupo F) e Colónia (H) correm o risco de um 'adeus' prematuro e de se juntarem à maior deceção da prova, o Everton, que ficou fora após quatro rondas, ao somar apenas um ponto no Grupo E.