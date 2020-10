Sporting de Braga vence AEK Atenas no arranque da competição

A equipa do Sporting de Braga adiantou-se no marcador com um golo de Galeno, aos 44 minutos, com o avançado Paulinho a ampliar a vantagem, aos 78 minutos, e Ricardo Horta, aos 88, a fechar o resultado, frente a uma equipa grega que contou com os portugueses Hélder Lopes e Nélson Oliveira.

Com esta vitória, o Sporting de Braga lidera o grupo com três pontos, os mesmos somados pelos ingleses do Leicester, que venceram por 3-0 na receção aos Zorya Luhansk, com a equipa ucraniana a somar zero pontos, tal como o AEK Atenas.