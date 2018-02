Sporting e Sp. Braga procuram vitórias na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 15 Fev, 2018, 08:23 / atualizado em 15 Fev, 2018, 08:23 | Liga Europa

O Sporting, sem Bas Dost e Jérémy Mathieu, defronta no Cazaquistão, o Astana, enquanto o Sp. Braga enfrenta, em França, o Marselha.



Com Dost lesionado e Mathieu de fora por opção, o Sporting vai defrontar o campeão cazaque, num duelo que promete ser bem complicado para a formação de Jorge Jesus.



Além das ausências de dois dos habituais titulares, o clube de Alvalade teve que viajar mais de 6.000 quilómetros para chegar a Astana, onde encontrou temperaturas a rondar os 20 graus negativos.



O Sporting também vai ter que lidar com uma diferença horária de mais seis horas em relação a Lisboa e com o relvado sintético que vai encontrar na Arena Astana, naquele que será o seu primeiro jogo nesse país.



Na antevisão do encontro o jogador Bruno Ribeiro e o treinador Jorge Jesus disseram o que esperam encontrar esta tarde.





O jogo tem início às 16h00, de Lisboa, e tem relato na Antena 1.Tetracampeão cazaque, o Astana, que está pela primeira vez na fase a eliminar da Liga Europa, sofreu apenas uma derrota nos últimos 18 jogos europeus disputados em casa, mas vai receber o Sporting ainda em pré-temporada. O último jogo oficial aconteceu em 07 de dezembro do ano passado.O técnico dos cazaques, Stanimir Stoilov, vê o adversário muito melhor do que a sua equipas mas recusa desistir antes do jogo se realizar.O Astana-Sporting terá arbitragem do francês Ruddy Buquet.Mais tarde, às 18h00, em Lisboa, o Sp. Braga defronta, no Estádio Vélodrome, o Marselha, equipa que está em crescendo na liga francesa (ocupa o terceiro posto) e está há 10 jogos sem perder, incluindo oito vitórias.A formação de Abel Ferreira, que não vai poder contar com o central Raul Silva, castigado, vai tentar impor a primeira derrota europeia caseira da época do Marselha, que leva um registo de quatro vitórias e um empate nos jogos no Vélodrome.No lançamento da partida o treinador dos "arsenalistas do Minho", Abel Ferreira, citou o imperador francês Napoleão e prometeu um Braga consistente na defesa e de olhos postos na baliza adversária.O encontro terá arbitragem do holandês Serdar Gözübüyük e relato na Antena 1.