Sporting empata com o Villarreal e está fora da Liga Europa

Inês Geraldo - RTP Comentários 21 Fev, 2019, 20:00 | Liga Europa

O Sporting entrou em campo no El Madrigal para tentar dar a volta a um resultado negativo em Alvalade, depois de ter perdido por 1-0 na semana passada. A partida começou com o Villarreal mais pressionante e com Gerard Moreno a colocar Salin em sentido com um primeiro remate aos nove minutos.





Sem conseguir criar grandes ocasiões de perigo, o Sporting foi tentando manter o Villarreal longe da área leonina e viu remates de Fornals e Funes Mori a ir para fora. Pouco depois, Pablo Fornals e Miguelón voltaram a obrigar Salin a ter trabalho mas o momento da primeira parte viria já nos descontos.





Má recepção de Funes Mori na linha de meio-campo, Bruno Fernandes recuperou o esférico e correu para a baliza de Andrés Fernández batendo o guardião espanhol com classe. Golo do Sporting quando ainda não tinha qualquer oportunidade flagrante e eliminatória empatada.







A segunda parte começou com a expulsão de Jefferson, por acumulação de amarelos, e com o Sporting a jogar com dez no El Madrigal. Calleja apostou nas entradas de Ekambi e Cazorla no jogo mas Salin foi resolvendo com eficácia os inúmeros remates do submarino amarelo.





Já depois dos 70 minutos, numa boa jogada de entendimento do Sporting, Wendel rematou à figura de Andrés Fernández e Pedraza, que marcou o golo do Villarreal na primeira mão, esteve perto de novo golo, com uma entrada fulminante na área e remate forte às malhas laterais.







Aos 80 minutos, soco no estômago para o Sporting. Cazorla descobre Ekambi no lado esquerdo do ataque do Villarreal e o camaronês faz um passe atrasado para Fornals que remata para o golo do empate. Salin ainda toca no esférico mas não consegue evitar o tento espanhol.





Ekambi esteve perto do 2-1 num contra-ataque do Villarreal mas Salin negou o golo ao avançado. Já com Luiz Phellype em campo, o Sporting tentou o tento do apuramento nos últimos minutos e esteve perto do mesmo, por intermédio de Bas Dost. O avançado holandês esteve perto do 2-1 a cruzamento de Bruno Fernandes.





Com este resultado, a equipa de Marcel Keizer perdeu por 2-1 nas duas mãos e está fora da Liga Europa.