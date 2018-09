Sporting estreia-se na Liga Europa frente aos azeris do Qarabag

Lusa Comentários 20 Set, 2018, 08:53 / atualizado em 20 Set, 2018, 08:53 | Liga Europa

Este será o primeiro encontro entre duas equipas que na temporada passada disputaram a Liga dos Campeões, prova para a qual o campeão do Azerbaijão falhou a qualificação em 2018/19.



Para o encontro do Estádio José Alvalade, o treinador 'leonino', José Peseiro, continua a não poder contar com o avançado holandês Bas Dost, embora já tenha chamado Nani, que falhou o encontro da Taça da Liga, frente ao Marítimo.



No outro encontro do Grupo E, os ingleses do Arsenal recebem os ucranianos do Vorskla Poltava.



O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, recebe o Betis, no Grupo F, numa partida em que os sevilhanos não terão William Carvalho.