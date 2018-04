Sporting já protagonizou reviravoltas maiores

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Abr, 2018, 08:13 / atualizado em 06 Abr, 2018, 08:13 | Liga Europa

Em 1963/64, rumo à conquista da Taça das Taças, os "leões" superaram na primeira ronda a Atalanta após um desaire em Itália por 2-0 e, mais à frente, nos quartos de final, apuraram-se depois de um desaire no reduto do Manchester United por 4-1.



Face aos transalpinos, o Sporting ganhou em casa por 3-1 e, então, porque os golos fora não valiam mais em caso de empate, forçou um terceiro jogo, que venceu por 3-1, em campo neutro, e, perante os ingleses, Alvalade viveu uma noite memorável, com uma goleada aos "red devils" por 5-0.



No antigo estádio de Alvalade, a 18 de março de 1964, Osvaldo Silva, já autor de um golo em Manchester, logrou fazer um "hat-trick" e foi o herói dos sportinguistas, pelos quais faturaram ainda Géo e Morais, que dois meses depois marcaria, de canto direto, o tento que valeu a Taça das Taças, face ao MTK Budapeste (1-0).

Empates e derrotas insuficientes



Depois dessas duas reviravoltas, não mais o Sporting conseguiu dar a volta em casa a uma desvantagem de dois tentos, como a que enfrenta agora nos "quartos" da Liga Europa, depois do desaire desta quinta-feira por 2-0 no reduto do Atlético de Madrid, selado por Koke, aos 22 segundos, e o francês Antoine Griezmann, aos 40 minutos.



Os "leões" estiveram nove vezes nessa situação, cinco das quais após derrotas por 2-0, sendo que só uma vez, em 1996/97, face aos Metz, na segunda ronda da Taça UEFA, conseguiram vencer o segundo jogo, embora por insuficientes 2-1.



Nas outras quatro situações, o Sporting empatou sempre em casa, a um com o Saint-Étienne, em 1974/75, a Atalanta, em 1987/88, e o AC Milan, em 2001/2002, e, mais recentemente, em 2014/15, nos 16 avos de final da Liga Europa, a zero com Wolfsburgo.



Os "leões" também não lograram inverter o 0-5 com o Vasas de Budapeste, em 1966/67 (0-2 em casa), o 0-3 com o Zurique, em 1967/68 (1-0), o 1-3 novamente com os húngaros, em 1975/76 (2-1), e o 0-3 com o Viking (1-0).

Missão espinhosa



Para repetir os feitos de 1963/64, o Sporting, que no "play-off" da Liga Europa de 2010/11 eliminou o Brondby com um 3-0 fora, após um 0-2 em casa, tem de vencer por três ou mais golos de diferença ou por 2-0, se, depois, levar a melhor no prolongamento ou no desempate por grandes penalidades.



Na presente temporada, os "colchoneros" já perderam seis vezes, mas todos esses desaires - Chelsea (1-2 em casa), Espanyol (0-1 fora), Sevilha (1-2 em casa e 1-3 fora), FC Barcelona (0-1 fora) e Villarreal (1-2 fora) -- serviam para seguir em frente.



Para complicar as contas do Sporting, o treinador Jorge Jesus não terá o defesa esquerdo Fábio Coentrão e o avançado Bas Dost, que viram um amarelo em Madrid e vão cumprir um jogo de castigo.