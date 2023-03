Sporting procura chegar aos "quartos" da Liga Europa

Em Lisboa, os "leões" ainda conseguiram virar o resultado, por Gonçalo Inácio (34 minutos) e Paulinho (55), em resposta ao tento inaugural de Saliba (22), mas Morita fez, na própria baliza, a igualdade (62).Para este encontro, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, não vai poder contar com os castigados Coates e de Morita, sendo que Bellerín, lesionado, deve falhar o regresso ao Emirates Stadium.





Na conferência ee imprensa de antevisão da partida o treinador Rúben Amorim teceu muitos elogios ao adversário, falando num "jogo de elevado grau de dificuldade. Estou à espera de um jogo muito difícil, de uma equipa que vai entrar com outra velocidade que não em Alvalade, que já nos conhece e percebe melhor, vai mudar a abordagem. Vamos tentar fazer melhor que em Alvalade. Vejo com elevado grau de dificuldade. Temos ambição, queremos fazer o nosso jogo, ter bola. Mas é o que o jogo ditar. Sabemos que jogam até aos 98 ou 128 minutos. A grande responsabilidade está do lado do Arsenal e podemos jogar com isso. É bom começar um bocadinho com bola, se for possível".







A acompanhar o técnico o avançado Paulinho começou por dizer: "Dentro do grupo toda a gente tem voz e pode ajudar. O Sporting vai se apresentar com ambição e acreditar que é possível vencer aqui para passar" e lamentou a ausência de Coates (castigado) por "ser capitão e fazer sempre falta dentro e fora do campo. Jogar fora ou em casa é diferente. Temos o nosso setor completamente cheio com os adeptos. O Arsenal tem um plantel que independentemente de quem jogar terá sempre muita qualidade. Cabe-nos a nós contrariar essa qualidade e fazer um jogo igual ou melhor do que em Alvalade", frisou.





Os "leões" empataram a zero na única visita ao Emirates, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa de 2018/19, e procuram repetir a presença nos "quartos" de 2011/12 e 2017/18.