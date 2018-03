Sporting procura confirmar apuramento na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Mar, 2018, 08:44 / atualizado em 14 Mar, 2018, 10:23 | Liga Europa

O jogo tem o início marcado para as 18h00, de Lisboa.



A comitiva sportinguista está desde terça-feira à noite na República Checa e quando chegou ao aeroporto de Praga tinha à sua espera meia dúzia de fãs checos que ansiavam por autógrafos dos jogadores verde e brancos. Desejo frustrado porque o autocarro que transportou a equipa para Plzen apanhou os jogadores na pista do aeroporto.



Recuperados e à disposição do treinador Jorge Jesus estão Piccini, André Pinto e Fábio Coentrão aos quais se juntam os jovens provenientes da equipa B Ivanildo (defesa), Rafael Barbosa (médio) e Ronaldo Tavares (avançado).



Sem estarem inscritos na UEFA mas para adaptação ao espírito da equipa viajaram os reforços de inverno Lumor, Misic e Wendel.



William Carvalho e Coates, suspensos na Liga Europa, bem como Podence, Doumbia, Rafael Leão e Bruno César, todos lesionados, não seguiram viagem para a República Checa.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício, Salin e Luís Maximiano;



Defesas: Piccini, Mathieu, André Pinto, Coentrão, Ivanildo Fernandes, Lumor e Ristovski;



Médios: Battaglia, Bruno Fernandes, Rafael Barbosa, Palhinha, Acuña, Misic, Wendel e Petrovic, Gelson e Bryan Ruiz;



Avançados: Montero, Bas Dost e Ronaldo Tavares.



A meio da tarde desta quarta-feira Jorge jesus e um jogador do Sporting fazem a antevisão da partida em conferência de imprensa, logo a seguir a equipa realiza um treino de rotina de adaptação ao relvado do desafio.