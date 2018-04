Sporting procura surpreender o favorito Atlético de Madrid

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Abr, 2018, 08:01 / atualizado em 05 Abr, 2018, 08:01 | Liga Europa

Este será o 16º encontro dos "leões" em Espanha e o melhor que conseguiram foram três empates, face ao Sevilha (1-1, em 1983/84), à Real Sociedad (0-0, em 1988/89) e aos "colchoneros" (0-0, em 2009/10).



Praticamente arredado da luta pelo título nacional, o Sporting tenta uma boa campanha na Liga Europa, tendo agora pela frente o adversário de maior valor até agora, depois de ter afastado o Astana e o Viktoria Plzen.



Tal como o Sporting, o Atlético de Madrid também foi "despromovido" da Liga dos Campeões e já afastou o Copenhaga e o Lokomotiv Moscovo.



O treinador do Sporting, Jorge Jesus, já deverá poder contar com o médio William Carvalho e com o avançado Doumbia, recuperados de lesão, enquanto o técnico dos "colchoneros", Diego Simeone, está desfalcado dos laterais Vrsaljko e Filipe Luís.



Na antevisão da partida o técnico da equipa leonina, Jorge Jesus, disse que quer levar a decisão da eliminatória para Lisboa, elogiou o adversário e vincou o respeito que há dos lado dos "colchoneros".





No lançamento da partida o treinador argentino do Atlético de Madrid, Diego Simeone, eligou Jorge Jesus e o impacto que as suas ideias têm no coletivo leonino mas lembrou a evidência: a qualidade é que vai decidir.Em jogo de alto risco os clubes apelaram ao "fair play" tendo sido destacados 1200 agentes policiais.Entre a assistência estará um espetador especial, Paulo Futre, que representou osa dois clubes e estará esta quinta-feira pela primeira vez no novo estádio colchonero.O encontro do Wanda Metropolitano tem início marcado para as 20h05 e será dirigido pelo russo Sergei Karasev.A segunda mão está marcada para 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.