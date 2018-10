Sporting recebe Arsenal em teste difícil na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Out, 2018, 07:56 / atualizado em 25 Out, 2018, 07:56 | Liga Europa

A equipa do Sporting preparou ao pormenor o jogo com o Arsenal | Epa-Mário Cruz

Na terceira jornada, um triunfo no Estádio José Alvalade deixa a formação de José Peseiro isolada no topo do grupo e com um pé nos 16 avos de final, ainda mais se Qarabag e Vorskla Poltava empatarem no outro encontro do agrupamento, no Azerbaijão.



Nas 10 vezes que defrontou equipas ingleses em casa, o Sporting somou sete vitórias, um empate e sofreu apenas duas derrotas, frente a Chelsea e Manchester United, na Liga dos Campeões, em 2014 e 2007, respetivamente.





O único registo de um duelo entre Sporting e Arsenal aconteceu na temporada de 1969/70, quando os dois emblemas se encontraram na extinta Taça das Cidades com Feiras, com os londrinos a vencerem a eliminatória e, mais tarde, a conquistarem o troféu.





Para o encontro desta noite a ausência mais notada é a do avançado Bas Dost que, após lesão, só foi reintegrado no trabalho de grupos esta semana.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico da equipa de Alvalade, José Peseiro, apesar do valor da equipa adversária mantém a esperança e vontade de vencer.









O Sporting-Arsenal tem início agendado para as 17h55, com arbitragem do esloveno Damir Skomina.





O relato é na Antena 1 com o jornalista Alexandre Afonso, a reportagem de Eduardo Gonçalves e os comentários de José Nunes.







O emblema de Londres nunca venceu nas cinco vezes que já atuou em solo luso.