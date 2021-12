Treinador do Estrela Vermelha diz que jogo com Sporting de Braga é uma final

O Estrela Vermelha lidera o grupo, com 10 pontos, mais um que o Sporting de Braga, pelo que um empate serve para segurar o primeiro lugar e seguir diretamente para os oitavos de final da prova, sendo que aos bracarenses apenas a vitória interessa.



O treinador sérvio frisou a importância do jogo e lembrou mesmo José Mourinho, seu antigo treinador no Inter de Milão: “É um dia para fazer mais, para alcançar sucesso. Isto é como uma final para nós e, como Mourinho dizia, as finais são para ser ganhas”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida, ainda na capital sérvia.



As duas equipas defrontaram-se a 16 de setembro, na capital sérvia, na primeira ronda do grupo, tendo então os minhotos saído derrotados por 2-1.



“Esta é uma equipa diferente da de setembro, cheia de confiança que se vê no campo. Temos as nossas forças para fazer um bom resultado, esperamos muita pressão do rival, mas teremos de responder com boa organização para fazer o nosso melhor”, reforçou.



Para Dejan Stankovic, esta é “uma boa oportunidade” para o Estrela Vermelha “seguir para uma fase importante”.



“Vamos procurar fazer um bom jogo, sem ser à defesa, queremos dar respostas ofensivas. Temos de ser corajosos perante os perigos do Sporting de Braga, mas também no capítulo ofensivo”, disse.



O treinador do Estrela Vermelha referiu a necessidade da sua equipa ser “paciente” com a posse de bola da equipa portuguesa, considerando que isso se faz “com boa organização em todos os momentos”.



“Foi assim em Belgrado e conseguimos as nossas oportunidades. Agora é a mesma coisa, mas temos de estar preparados para um Sporting de Braga que está mais forte do que estava em Belgrado”, considerou.



Sporting de Braga, segundo classificado, com nove pontos, e Estrela Vermelha, primeiro, com 10, defrontam-se a partir das 20:0 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, na sexta e última jornada do grupo F, jogo que será arbitrado pelo italiano Marco Guida.